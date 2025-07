No della Commissione a una via dedicata a Norma Cossetto FdI | Bollata come fascista ma è vittima delle foibe e Medaglia d' oro

La proposta di dedicare una via a Norma Cossetto, vittima delle foibe e medaglia d'oro, è stata ripetutamente respinta, suscitando accese polemiche tra i consiglieri di Fratelli d’Italia. Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò denunciano un atto "vergognoso" e revisionista, che cancella la memoria storica di una eroina italiana. È giunto il momento di riflettere sulla tutela del patrimonio storico e dei valori della nostra nazione.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò contestano "il reiterato ed immotivato" rigetto della proposta di intitolazione di una via o di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto, martire delle foibe, considerando vergognose, revisioniste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: norma - cossetto - foibe - commissione

Parco Norma Cossetto abbandonato: "Non si trovano neanche le chiavi dei cancelli" | FOTO - Il parco Norma Cossetto di San Martino al Cimino, lasciato nell’abbandono e senza chiavi dei cancelli, evidenzia le criticità dell’erba alta e del degrado.

No della Commissione a una via dedicata a Norma Cossetto, FdI: "Bollata come fascista, ma è vittima delle foibe e Medaglia d'oro" https://ift.tt/PLybI8H https://ift.tt/U8hSdKW Vai su X

No della Commissione a una via dedicata a Norma Cossetto, FdI: Bollata come fascista, ma è vittima delle foibe e Medaglia d'oro; Una via o uno spazio cittadino intitolato a Norma Cossetto, la Commissione rigetta la proposta di Fratelli d'Italia: è polemica; Giorno del Ricordo delle foibe, Commissione pari opportunità Oria commemora Norma Cossetto.

Messina, FdI: “bocciata l’intitolazione di una via a Norma Cossetto, questo è un caso nazionale ed è una vergogna” - Messina, Fdi: "abbiamo denunciato il reiterato rigetto della proposta di intitolazione di una via o di uno spazio pubblico a Norma Cossetto" ... Si legge su strettoweb.com

Norma Cossetto, FdI: “Solo qui si boccia l’intitolazione, questo è un caso nazionale” - Gioveni, Currò e Carbone all'attacco della commissione toponomastica dopo il secondo "no" a uno spazio pubblico intitolato alla giovane: "Un affronto" The post Norma Cossetto, FdI: “Solo qui si boccia ... Secondo msn.com