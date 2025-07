No all’orale di Maturità | perché non sono d’accordo né con la retorica militarista né col moralismo

Le parole hanno il potere di plasmare opinioni e influenzare il nostro modo di vedere il mondo, ma quando si affidano a retoriche vuote o a moralismi eccessivi, rischiano di distorcere la realtà anziché illuminarla. È fondamentale distinguere tra postura autentica e mera strategia comunicativa, perché solo così possiamo affrontare con onestà e maturità le sfide del presente. È in questa consapevolezza che risiede la vera forza del pensiero critico.

Non ho mai amato la retorica militarista o machista. Ma, appunto, quando essa è retorica. Né ho mai trovato convincente, semmai dannosa, quella buonista, moralista, inclusiva e comprensiva ad ogni costo. È una questione di retorica in entrambi i casi, appunto, perché quando una posizione teorica non tiene conto dei dati del reale, malgrado i suoi punti di forza (e verità), finisce col reclinare al livello di uno sterile pregiudizio ideologico. È quello che penso stia succedendo ormai da svariato tempo e che, in questi giorni, si è tradotto nella clamorosa decisione di tre studenti delle scuole superiori che si sono rifiutati di affrontare la prova orale dell'esame di maturità (ma comunque promossi).