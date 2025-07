NM Live – Napoli per Osimhen si va verso la puntata finale Noa Lang e Beukema operazioni completate

Nel cuore di Napoli, l’attesa per il futuro di Osimhen si fa sempre più intensa, con la squadra pronta alla finale e operazioni importanti concluse. Durante “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, Muselli, De Luca, Fava, Scarlato e Cammaroto hanno condiviso analisi e opinioni sul calcio partenopeo, portando i tifosi a vivere ogni aggiornamento come una vera emozione. La passione napoletana si alimenta di passaggi decisivi e strategie vincenti, lasciandoci con la curiosità di scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo.

Muselli, De Luca, Fava, Scarlato e Cammaroto hanno partecipato a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro pareri riportati da GBT:?NM LIVE – Muselli: "Osimhen? Il Napoli ha fatto bene a bloccare la trattativa, servono delle garanzie, in attacco preferisco Kean". NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore: "Osimhen? Evidentemente questa serie aveva bisogno di più stagioni. Sta diventando una di quelle serie fatte da 6-7 stagioni.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

