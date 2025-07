Nkunku Inter profilo scarato dai nerazzurri | l’attaccante non convince si va verso questa soluzione

L'Inter punta a rinforzare l’attacco con un profilo di livello, ma il nome di Nkunku sembra perdere terreno tra le possibili scelte nerazzurre. L’attaccante francese, valutato per la sua capacità di inserirsi tra le linee, non ha conquistato pienamente la dirigenza, che sta valutando altre soluzioni più adatte alle proprie esigenze. La questione si fa calda: quali strategie adotterà l’Inter per rinvigorire il reparto offensivo? Resta da scoprire quale sarà il nuovo volto che affiancherà i nerazzurri in questa fase cruciale.

L' Inter è in pieno fermento sul mercato, e uno dei settori su cui la dirigenza nerazzurra sta concentrando molta attenzione è l'attacco. Come riportato dal Libero, il club milanese è alla ricerca di un attaccante in grado di giocare tra le linee, con il compito di dare maggiore imprevedibilità e qualità alla fase offensiva. L'obiettivo è trovare un profilo che si inserisca nel progetto a lungo termine, con caratteristiche tecniche ben precise.

