Nkunku Inter Pedullà dice la sua sul tentativo nerazzurro per il centravanti ex Lipsia | le ultime sulla trattativa

L'attenzione del calciomercato nerazzurro si concentra sul possibile colpo in attacco: Christopher Nkunku. Tuttavia, secondo Alfredo Pedullà, il trasferimento resta un sogno lontano, data la valutazione di oltre 50 milioni e le attuali priorità dell'Inter. Le ultime notizie sui tentativi dei nerazzurri per portare a Milano l'ex Lipsia alimentano speranze e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. La trattativa, al momento, è ancora in bilico.

Nkunku Inter, le parole di Alfredo Pedullà circa la possibilità per i nerazzurri di prendere l’attaccante ex Chelsea. Nkunku Inter? Per ora resta un sogno. A dirlo è Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube per fare il punto sul mercato nerazzurro. Il fantasista del Chelsea, valutato almeno 50 milioni di euro, è fuori portata in questo momento: “Non è questo il momento”, ha spiegato Pedullà, sottolineando come l’Inter debba prima sfoltire la rosa prima di lanciarsi su un colpo di quella portata. Serve fare cassa, ma soprattutto liberare spazi. Il nome più vicino all’uscita è quello di Sebastiano Esposito, reduce da un’ottima stagione al Cagliari: ha mercato in Serie A e all’estero, e la dirigenza sta cercando la soluzione giusta. 🔗 Leggi su Internews24.com