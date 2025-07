Niky Savage pubblica il suo primo album Rapper feat con Lazza Rhove e Nayt

Niky Savage conquista il panorama musicale con il suo primo album "Rapper", un progetto autentico e senza filtri che mette in luce la sua personalità e il suo talento. Con collaborazioni di rilievo come Lazza, Rhove e Nayt, l’album di 12 tracce promette di lasciare il segno, raccontando la verità dell’artista in modo diretto e coinvolgente. Un’uscita sorprendente, che ha già catturato l’attenzione, e che sicuramente continuerà a stupire ascoltatori e critici.

Niky Savage pubblica oggi il suo primo album Rapper ( Warner Music Italy ). Composto da 12 tracce, è un lavoro diretto, personale e senza filtri. Un disco che racconta la verità dell'artista con schiettezza e che ha già attirato l'attenzione grazie a un annuncio sorprendente e fuori dagli schemi: un messaggio apparso nel cielo sopra Milano, che ha dato il via a una strategia comunicativa creativa e visiva, culminata in una serie di affissioni tra Milano e Roma (26 – 28 giugno), in cui sono stati svelati gli artisti presenti nel nuovo progetto.

