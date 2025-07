Niente tormentoni per l’estate 2025? Ci pensiamo noi a far ballare la Riviera L' annuncio del dj riminese

Niente tormentoni per l’estate 2025? Steve Tosi, il rinomato DJ riminese, ci assicura che la Riviera sarà comunque un’isola di vibrazioni uniche con la sua funky house firmata Acetone! Con la giusta dose di ritmo e stile, trasformerà le spiagge e i locali in un palco di energia e divertimento. La musica di Acetone promette di essere la colonna sonora perfetta per un’estate indimenticabile, pronta a far ballare tutti sotto il sole.

“Niente tormentoni per l’estate 2025? C'è la funky house di Acetone!”. A dare l’annuncio è Steve Tosi, dj riminese, che ‘tranquillizza’ cittadini e turisti rispetto alla colonna sonora che farà da sottofondo all’estate in Riviera. “Nel nostro piccolo, con la nostra funky house firmata Acetone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: estate - niente - tormentoni - riviera

Meteo, Giuliacci: “Estate in ritardo, niente costume fino a metà giugno. E forse anche oltre” - L'estate si fa attendere, con il meteo di Giuliacci che annuncia temperature fresche e la possibilità di rinviare l'uso del costume fino a metà giugno e oltre.

“Niente tormentoni per l’estate 2025? Ci pensiamo noi a far ballare la Riviera. L'annuncio del dj riminese; 'Niente tormentoni per l'estate 2025? Ci pensiamo noi a far ballare la Riviera'. L'annuncio del dj riminese; Gaia torna a Sanremo: “Ci si vede in Riviera”.

“Niente tormentoni per l’estate 2025? Ci pensiamo noi a far ballare la Riviera". L'annuncio del dj riminese - Steve Tosi, dj riminese, ‘tranquillizza’ cittadini e turisti rispetto alla colonna sonora che farà da sottofondo all’estate in Riviera: "Tanti appuntamenti e party con il nostro format" ... Come scrive riminitoday.it

Tormentoni estivi 2025: 5 canzoni del momento - Ogni anno ha i suoi tormentoni estivi, e il 2025 non è da meno. Segnala eroicafenice.com