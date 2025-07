Niente Inter per Asensio giocherà nel Fenerbahce di Mourinho | accordo col PSG le cifre e i dettagli

Novità di mercato scoppiettante: Marco Asensio si prepara a vestire la maglia del Fenerbahçe, lasciando l'ombra dell'Inter. L’accordo con il PSG è ormai definito, con un contratto da 10 milioni all’anno e solo l’intesa finale tra i turchi e i francesi manca per ufficializzare il trasferimento. Il futuro del talentuoso spagnolo si tinge di giallo e rosso, promettendo emozioni e sorprese.

2025-07-11 10:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alessandro De Felice 11 lug 2025, 12:23 Ultimi aggiornamenti: 11 lug 2025, 12:23 Il fantasista del PSG ha detto sì al club turco: contratto da 10 milioni l’anno, manca solo l’intesa finale tra Fenerbahce e il club francese. Marco Asensio non sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il fantasista spagnolo, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, ha accettato l’offerta del Fenerbahce, allenato da José Mourinho. Nonostante i primi contatti tra il club nerazzurro e il PSG per regalare a Chivu un profilo offensivo capace di giocare tra le linee, l’Inter ha scelto di non approfondire la trattativa, lasciando spazio ai turchi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: niente - inter - asensio - giocherà

Inter-Lazio, niente turnover per l’assalto al Napoli: in campo tutti i big - L'Inter si prepara a un'importante sfida contro il Napoli, con tutti i big pronti a scendere in campo e nessun turnover in vista.

Inter, in attacco si punta Asensio: il piano per prenderlo dal PSG Nuovo nome per l’attacco dell’Inter, i nerazzurri seguono Marco Asensio. Lo spagnolo, già seguito dai nerazzurri a gennaio, è in vendita. Il classe 1996 non resterà al Psg, club proprietario Vai su Facebook

Niente Inter per Asensio, giocherà nel Fenerbahce di Mourinho: accordo col PSG, le cifre e i dettagli; Asensio, talento selvaggio che fa gol: ecco perché può servire all'Inter; Inter, pazza idea Marco Asensio: la situazione.