Niente acqua per lavori | stop alla fornitura idrica per 3 ore

Se vivi in via Galatina a Caserta, prepara le borracce: il Comune ha annunciato un’interruzione temporanea dell’acqua dalle 22:00 di martedì 15 luglio alle 01:00 di mercoledì 16 luglio per effettuare lavori di manutenzione. Un piccolo inconveniente per migliorare il servizio, e l’Amministrazione invita i cittadini alla collaborazione e alla pazienza. Rimani aggiornato e pianifica di conseguenza!

Il Comune di Caserta ha comunicato un’interruzione temporanea della fornitura idrica in via Galatina per consentire un intervento di manutenzione sulla rete. L'interruzione è prevista dalle ore 22:00 di martedì 15 luglio alle ore 01:00 di mercoledì 16 luglio. L’Amministrazione invita i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

