Nicola Pietrangeli in ospedale | L'affetto in questo momento è come il pane Arriva Licia Colò

In un momento di profonda sofferenza, Nicola Pietrangeli si trova in ospedale, circondato dall’affetto di chi gli vuole bene. La perdita del figlio Giorgio ha scosso l’anima del grande campione, aprendo una ferita difficile da rimarginare. Le sue parole rivelano il dolore e la speranza di trovare una luce in questa notte buia. Continua a leggere per scoprire come Nicola affronta questa prova incredibile.

Nicola Pietrangeli è ancora ricoverato in ospedale, circondato dall'affetto di chi gli vuole bene e lo sta aiutando nel momento durissimo della morte del figlio Giorgio: "Dovevo morire prima io. Non è giusto, non è normale. Anch'io anni fa ho avuto un tumore ma sono guarito. Stavolta però come si fa a guarire della morte di un figlio?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicola - pietrangeli - ospedale - affetto

Nicola Pietrangeli sa cosa potrebbe succedere a Sinner: “L’italiano purtroppo non è uno sportivo” - Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, lancia un avvertimento a Jannik Sinner riguardo le sfide nel mondo sportivo.

È morto il 59enne Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli. Come il padre (ultranovantenne da qualche giorno ricoverato in ospedale, dove ha appreso della morte del figlio e certo che una notizia simile già devastante di p Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli in ospedale: L'affetto in questo momento è come il pane. Arriva Licia Colò; Lutto per Nicola Pietrangeli mentre è ricoverato in ospedale, morto il figlio Giorgio; Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio. Il 59enne è.

Nicola Pietrangeli in ospedale: “L’affetto in questo momento è come il pane”. Arriva Licia Colò - Nicola Pietrangeli è ancora ricoverato in ospedale, circondato dall'affetto di chi gli vuole bene e lo sta aiutando nel momento durissimo della morte ... Segnala fanpage.it

Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, ha appreso in ospedale della morte del figlio - L'ex campione italiano di tennis, 91 anni, si trova nel nosocomio romano per svolgere degli accert ... Si legge su msn.com