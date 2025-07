Nicola Pietrangeli e il dolore per il figlio | Dovevo morire per prima io non è giusto Poi La visita di Licia Colò in ospedale

Il dolore di Nicola Pietrangeli per la perdita del figlio Giorgio è una ferita aperta nel cuore di chi ha vissuto un dolore incolmabile. A 92 anni, il leggendario tennista si confida, rivelando la sua struggente sensazione di ingiustizia: "Dovevo morire per prima io, non lui". La storia di questa famiglia ci ricorda quanto possa essere devastante perdere un figlio e l'importanza di sostenersi nei momenti più difficili.

"Ho 92 anni, lui 59: dovevo morire per prima io. Non è giusto. Non è normale": Nicola Pietrangeli parla così della morte del figlio Giorgio, scomparso qualche giorno fa a causa di un tumore al cervello. Il campione di tennis ha saputo della morte del figlio mentre era ricoverato al Gemelli di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: figlio - nicola - pietrangeli - dovevo

Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan: “Non andrei mai a vivere con papà. Si sposa? Non ce lo dice” - Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan, si distingue per il suo spirito brillante e la sua sincerità.

Nicola Pietrangeli: “Dovevo morire prima io di mio figlio Giorgio. Dolore dal quale non si guarisce” Vai su X

Grave lutto per Pietrangeli Nicola Pietrangeli, 91 anni, è stato colpito da un grave lutto mentre si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il figlio Giorgio, ex campione di surf negli anni ’80, è scomparso a 59 anni dopo una lunga malattia Ti siamo vicini Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli e il dolore per il figlio: Dovevo morire per prima io, non è giusto. Poi La visita di Licia Colò in ospedale; Nicola Pietrangeli, la visita di Licia Colò in ospedale e la morte del figlio: Dolore senza fine”; Nicola Pietrangeli in ospedale: L'affetto in questo momento è come il pane. Arriva Licia Colò.

Nicola Pietrangeli in ospedale: “L’affetto in questo momento è come il pane”. Arriva Licia Colò - Nicola Pietrangeli è ancora ricoverato in ospedale, circondato dall'affetto di chi gli vuole bene e lo sta aiutando nel momento durissimo della morte ... Riporta fanpage.it

Nicola Pietrangeli: “Dovevo morire prima io di mio figlio Giorgio. Dolore dal quale non si guarisce” - L’ex campione di tennis ricorda il figlio scomparso per un tumore a 59 anni: “Non è giusto, non è normale” ROMA – All’undicesimo piano del Gemelli si accettano scommesse su Wimbledon. Segnala repubblica.it