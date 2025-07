Nico Gonzalez via dalla Juventus? I bianconeri fissano il prezzo per la cessione | quanto potrebbero incassare dalla partenza dell’argentino

Nico Gonzalez pronto a lasciare la Juventus: i bianconeri hanno stabilito il prezzo di cessione, aprendo così un nuovo capitolo nel calciomercato estivo. Dopo un solo anno a Torino, l’addio dell’argentino potrebbe portare nelle casse del club una cifra significativa. Ma qual è il valore di questa operazione? Scopriamo insieme quanto i bianconeri potrebbero guadagnare dalla partenza di Nico e quali scenari si aprono per il futuro.

Nico Gonzalez via dalla Juventus? È stato fissato il prezzo per la cessione: quanto guadagnerebbero i bianconeri dalla partenza dell’argentino. Il calciomercato Juventus è un intricato gioco di domino, e la prima, fondamentale tessera da far cadere è quella di Nico Gonzalez. L’avventura dell’esterno argentino a Torino è giunta ai titoli di coda dopo una sola stagione. Come riportato da Sportmediaset, la dirigenza bianconera ha messo sul mercato il giocatore e attende offerte concrete per sbloccare le sue operazioni in entrata. Nico González, avventura al capolinea: la Juve fissa il prezzo a 30 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez via dalla Juventus? I bianconeri fissano il prezzo per la cessione: quanto potrebbero incassare dalla partenza dell’argentino

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - La Juventus punta a tornare protagonista nella corsa allo Scudetto, rafforzando la rosa con acquisti strategici come Jonathan David.

Nico Gonzalez viaggia verso l'addio alla Juventus: spunta nuovamente l'interesse dei club arabi Come riportato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero liberarsi dell'argentino, puntando a incassare una trentina di milioni

Abbiamo appreso che la Juventus ha messo sul mercato Nico Gonzalez, dopo le deludenti prestazioni nella stagione appena trascorsa. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, bonus compresi.

Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli - L’ex viola è scivolato ai margini del progetto: intermediari al lavoro per convincerlo ad accettare i petrodollari ... Come scrive tuttosport.com

