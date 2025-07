Nico Gonzalez Juve il club bianconero ha deciso le sorti dell’argentino | sarà addio! Ci vuole questa cifra per liberare l’ex viola Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus scalda i motori: Nico Gonzalez, l’esterno argentino arrivato dalla Fiorentina, potrebbe presto lasciare Torino. La dirigenza bianconera ha infatti fissato una cifra precisa per liberarlo, segnando una svolta importante nelle strategie di mercato. Chi desidera aggiudicarsi l’argentino dovrà mettere sul tavolo la somma stabilita: tutti i dettagli di questa possibile cessione, che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa, sono ancora da svelare.

Nico Gonzalez Juve, chi vuole l’argentino dovrà sborsare quella cifra per chiudere la trattativa! Tutti i dettagli della partenza dell’argentino. Il calciomercato Juventus è in pieno fermento e la partenza di Nico Gonzalez sembra essere una delle prime mosse cruciali per i bianconeri. Come riportato da Sportmediaset, il club ha deciso di mettere sul mercato l’esterno argentino, concludendo così l’avventura di una sola stagione a Torino. La sua cessione potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Juventus, aprendo la strada a nuove operazioni. La valutazione di Nico Gonzalez: 30 milioni per l’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, il club bianconero ha deciso le sorti dell’argentino: sarà addio! Ci vuole questa cifra per liberare l’ex viola. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: gonzalez - argentino - nico - juve

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

(TS) "L'Arabia corteggia Nico Gonzalez, Intermediari a lavoro per convincere l'argentino e la Juve spera" ? https://ow.ly/8jTE50Wo7Ym Vai su X

Nuova idea di mercato per la #Juve: #NicoGonzalez può essere la chiave per arrivare a #Balerdi! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'argentino potrebbe essere offerto al #Marsiglia in uno scambio per il difensore. Sacrificare #Nico per ri Vai su Facebook

Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli; Nico Gonzalez ai saluti: la Juve è pronta ad accettare un'offerta da 30 milioni. Arabi in pole; Nico Gonzalez verso l'addio: la Juventus pronta ad accettare offerte da 30 milioni, club arabi in pole position.

Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli - L’ex viola è scivolato ai margini del progetto: intermediari al lavoro per convincerlo ad accettare i petrodollari ... Da tuttosport.com

Nico Gonzalez via dalla Juventus? I bianconeri fissano il prezzo per la cessione: quanto potrebbero incassare dalla partenza dell’argentino - È stato fissato il prezzo per la cessione: quanto guadagnerebbero i bianconeri dalla partenza dell’argentino Il calciomercato Juventus è un intricato gioco di domino, ... Scrive juventusnews24.com