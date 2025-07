Nettuno ospita il TTS Street Food Tour 2025 | quattro giorni di sapori vista mare

Preparati a vivere un’esperienza culinaria unica: dal 10 al 13 luglio, Nettuno si trasforma in un grande villaggio gastronomico, il TTS Street Food Tour 2025. Quattro giorni di sapori vista mare, con oltre 20 street chef provenienti da tutta Italia pronti a deliziare il palato con piatti gourmet, specialità regionali e ricette internazionali in versione street food. Un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle emozioni sotto il sole.

Dal 10 al 13 luglio 2025, la Terrazza Scacciapensieri di Nettuno si trasforma in un grande villaggio gastronomico con il TTS Street Food Tour, uno degli eventi più attesi dell’estate. Per la prima volta sul litorale romano, il format TTSFood porta in città oltre 20 street chef provenienti da tutta Italia, pronti a servire piatti gourmet, specialità regionali e ricette internazionali, tutte in versione street food. Tradizione, creatività e sapori dal mondo. Ogni giorno, dalle 17:00 a mezzanotte, il pubblico potrà immergersi in un viaggio culinario tra panini con carne di scottona, fritti di pesce, bombette pugliesi, focacce, arrosticini, cannoli siciliani e molte altre delizie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Nettuno ospita il TTS Street Food Tour 2025: quattro giorni di sapori vista mare

In questa notizia si parla di: street - nettuno - food - tour

A Nettuno arriva il TTS Street Food - Preparati a deliziarti con i sapori più autentici e irresistibili! Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, Nettuno si trasforma nel regno dello street food grazie al TTS Street Food, un evento imperdibile sulla splendida terrazza dello Scacciapensieri.

https://www.aprilianews.it/eventi/nettuno-tts-street-food-10-13-luglio/ Vai su Facebook

Nettuno TTS Street Food https://ift.tt/pPgn7aW Vai su X

NETTUNO- TTS STREET FOOD 10-13 LUGLIO; A Nettuno arriva il TTS Street Food; Nettuno Street Food: dal 10 al 13 luglio 2025 la Terrazza si riempie di profumi (e padelle roventi).

Nettuno ospita il TTS Street Food Tour 2025: quattro giorni di sapori vista mare - Dal 10 al 13 luglio 2025, la Terrazza Scacciapensieri di Nettuno si trasforma in un grande villaggio gastronomico con il TTS Street Food Tour, uno degli ... Da romadailynews.it

A Nettuno arriva il TTS Street Food - Appuntamento per gli amanti della buona cucina: arriva per la prima volta a Netturo il TTS Street Food che da giovedì 10 a domenica 13 luglio animeranno la terrazza dello Scacciapensieri in via ... Scrive latinatoday.it