Netanyahu Spero in un accordo per Gaza a giorni

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, si mostra ottimista sulla possibile conclusione di un accordo di cessate il fuoco a Gaza nei prossimi giorni. In un’intervista, ha sottolineato la speranza di risolvere anche la questione degli ostaggi entro pochi giorni, prevedendo probabilmente un’armistizio di 60 giorni. La diplomazia internazionale si intensifica in questa delicata fase di tensione, alimentando le speranze di una tregua duratura e di un passo verso la pace.

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso ottimismo sulla conclusione dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza nei prossimi giorni. In un’intervista all’emittente americana Newsmax, rilasciata prima di fare ritorno in Israele, Netanyahu ha dichiarato di “sperare che si possa concludere l’accordo sugli ostaggi entro pochi giorni”. “Ci sarĂ probabilmente un cessate il fuoco di 60 giorni. Faremo uscire metĂ degli ostaggi e useremo quel periodo per porre fine a tutto questo. Questo può accadere domani o oggi, se Hamas depone le armi”, ha proseguito il capo dell’esecutivo israeliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

