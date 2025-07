Netanyahu sorprende tutti e dice che è possibile un accordo per Gaza in pochi giorni Ma Hamas nega | Tutto falso

Il viaggio diplomatico di Netanyahu a Washington ha acceso speranze e polemiche: il premier israeliano sostiene che un accordo con Hamas potrebbe essere raggiunto in pochi giorni, ma la controparte smentisce tutto, definendo le sue parole false. La tensione tra le parti continua a salire, mentre si cercano soluzioni per liberare gli ostaggi e porre fine al conflitto. La diplomazia resta il fronte piĂą incerto e cruciale in questa intricata crisi.

Concludendo il suo lungo viaggio diplomatico a Washington, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è tornato a ribadire che la tregua nella Striscia di Gaza è “letteralmente a un passo”. In un’intervista al programma di Newsmax The Record with Greta Van Susteren, il leader dello Stato ebraico ha riferito che ci sono ancora 50 ostaggi nelle mani di Hamas: “20 sicuramente vivi e circa 30 che non lo sono», affermando di volerli «liberare tutti» e che questo avverrĂ con il cessate il fuoco, che spera di «riuscire a concludere in pochi giorni”. Insomma, secondo il primo ministro israeliano, la pace nella Striscia di Gaza è davvero imminente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu sorprende tutti e dice che è possibile un accordo per Gaza in pochi giorni. Ma Hamas nega: “Tutto falso”

