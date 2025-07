Nestlé mette in vendita le acque San Pellegrino e Panna | potrebbero tornare italiane?

Nestlé 233 prepara una mossa sorprendente nel panorama delle acque e dei prodotti italiani, puntando a riportare in Italia i marchi iconici di San Pellegrino e panna. Questa strategia potrebbe segnare un ritorno alle radici per le eccellenze italiane, stimolando entusiasmo tra consumatori e operatori del settore. La scena si anima: cosa ci riserverà il futuro? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare.

Roma, 11 luglio 2025 – Solo nella giornata di ieri abbiamo festeggiato due colpi messi a segno dall’industria alimentare italiana: da una parte, il ‘ritorno a casa’ di Plasmon, acquistato dalla multinazionale NewPrinces Group, che ha sede a Reggio Emilia; dall’altra, l’acquisizione, da parte di Ferrero, del gigante dei cereali per colazione Wk Kellog, con un’operazione da 3,1 miliardi di dollari. Ma pare proprio che non sia finita qui: stando alle indiscrezioni pubblicate da diversi quotidiani economici, il colosso elvetico Nestlé sta valutando la vendita della propria divisione ‘waters’, che comprende anche i marchi delle acque Sanpellegrino, Panna e Levissima, e altri brand celebri come Perrier e Vittel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net