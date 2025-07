Nessun buco di bilancio e nessun rischio per la sostenibilità del sistema sanitario

Nessun buco di bilancio e nessun rischio per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Questi bilanci di previsione, presentati recentemente dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, riflettono un quadro solido e affidabile, basato su ricavi certi e consolidati. Una gestione prudente e trasparente che garantisce servizi di qualità ai cittadini e assicura il futuro del nostro sistema sanitario. La sicurezza di un sistema sanitario forte parte dalla chiarezza delle sue finanze.

Nessun buco di bilancio e nessun rischio per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Quelli presentati in questi giorni dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna sono, infatti, bilanci di previsione che, per loro natura, contengono solo i ricavi attualmente certi nel momento della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Genova, ecco la nuova giunta. La stoccata di Salis: "Trovato un buco di 50 milioni. Skymetro? Nessun progetto cantierabile"

Comunicato Regione: Sanità. Nessun buco nelle Aziende e nessun rischio per la sostenibilità del Sistema regionale, nei bilanci di previsione sono contenuti tutti i costi potenziali e solo i ricavi a oggi certi. Fabi: Non è corretto parlare di disavanzo, manca anco; I nodi della sanità, l'assessore regionale Fabi: Nessun buco nelle Ausl