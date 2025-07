Nella zona di Roccamare a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto Circa seicento persone sono state evacuate per l' incendio

Un drammatico incendio ha scosso Roccamare, vicino a Castiglione della Pescaia, mettendo in allarme circa seicento residenti e turisti. La rapida evacuazione dai resort e campeggi ha creato momenti di paura e caos, con molti che si sono rifugiati sulla spiaggia per mettersi in salvo. La situazione rimane sotto stretto controllo, mentre le autorità lavorano senza sosta per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti.

C astiglione della Pescaia (Gr), 10 lug. (askanews) – Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Roccamare a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Circa seicento persone sono state evacuate dai resort e dai campeggi della zona e molti turisti spaventati dalle fiamme si sono rifugiati in spiaggia. Leggi anche › Incendi nelle mete turistiche, i consigli per proteggere le proprie vacanze e partire sereni I vigili del fuoco sono subito intervenuti con gli elicotteri anti incendio. Il rogo è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica. Dalle prime informazioni pare che a prendere fuoco sia stata una roulotte nel campeggio Santapomata, l’incendio si era poi esteso coinvolgendo parte della struttura. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella zona di Roccamare a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Circa seicento persone sono state evacuate per l'incendio.

Paura a Castiglione della Pescaia: un vasto incendio è scoppiato nel campeggio Santapomata, in zona Roccamare. L'origine sembra essere una roulotte andata a fuoco: fiamme nere, rumori di esplosioni e pini in fiamme hanno costretto 600 turisti all'evacuaz

