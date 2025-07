Nel rogo di sterpaglie anche un mezzo commerciale | parte anteriore distrutta

Nel cuore della notte, un vasto rogo di sterpaglie ha minacciato la sicurezza di Specchia, coinvolgendo anche un veicolo commerciale con la parte anteriore distrutta. I vigili del fuoco di Tricase sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, dimostrando ancora una volta il loro impegno e coraggio in situazioni di emergenza. La pronta azione ha evitato conseguenze più gravi, confermando l’importanza della vigilanza e prontezza nei momenti critici.

SPECCHIA – I vigili del fuoco sono intervenuti in piena notta nel territorio di Specchia per domare le fiamme divampate tra le sterpaglie. Mancavano pochi minuti alle tre quando una squadra del distaccamento di Tricase è giunta sul luogo indicato dalla centrale operativa, un fondo privato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: sterpaglie - rogo - mezzo - commerciale

