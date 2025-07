Nel mondo digitale gli adolescenti creano un falso sé che li rende fragili | l'avvertimento di Alberto Pellai

Nel vortice del mondo digitale, gli adolescenti si trovano spesso a creare una maschera che li rende vulnerabili e soli. Alberto Pellai, psicoterapeuta di fama, mette in guardia sui rischi nascosti dietro social e iperconnessione, evidenziando come pressioni e modelli irrealistici alimentino ansia e dipendenza. È fondamentale che genitori e scuola si impegnino a guidarli verso una vita autentica e relazioni genuine. Continua a leggere per scoprire come proteggere i giovani in questa era digitale.

In questa notizia si parla di: fragili - adolescenti - alberto - mondo

