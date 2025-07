Nel Kurdistan iracheno la cerimonia del disarmo del Pkk

Nel cuore del Kurdistan iracheno si è svolta una cerimonia storica di disarmo del PKK, simbolo di un lungo cammino verso la pace. I combattenti hanno iniziato a deporre le armi, segnando un primo passo concreto nel processo di riconciliazione e dialogo. Dopo decenni di conflitto, questa svolta rappresenta speranza e un nuovo capitolo per la regione, anche se molte sfide restano da affrontare. La pace potrebbe finalmente diventare realtà.

Si è tenuta nel nord dell'Iraq l'attesa cerimonia simbolica in cui i combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), il gruppo separatista curdo che da decenni conduce una guerriglia in Turchia, hanno iniziato a deporre le armi, primo passo concreto verso il disarmo promesso nell'ambito di un processo di pace. A maggio il Pkk ha annunciato che si sarebbe sciolto e avrebbe rinunciato al conflitto armato, ponendo fine a quattro decenni di ostilità. La mossa è arrivata dopo che il leader del Pkk, Abdullah Öcalan, imprigionato dal 1999 su un'isola vicino a Istanbul, ha esortato il suo gruppo a convocare un congresso e a sciogliersi e disarmarsi formalmente.

