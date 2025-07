Negozi uffici e spazi culturali nelle palazzine Liberty aperto il bando

Se siete appassionati di storia e desiderate contribuire alla rinascita delle affascinanti palazzine Liberty di Viale Molise a Milano, questa è l'occasione che fa per voi. È aperto il bando pubblico per proporre alternative innovative alla gestione degli spazi dedicati a negozi, uffici e cultura. Non perdete l’opportunità di lasciare il vostro segno in questo progetto di riqualificazione: avete tempo fino al 17 settembre per presentare le vostre idee. Gli...

È aperto l'avviso pubblico per raccogliere eventuali proposte alternative a quella presentata da Redo Sgr a novembre 2024 (e resa nota ad aprile 2025) per la riqualificazione e gestione delle palazzine liberty di viale Molise a Milano. C'è tempo fino al 17 settembre per presentare proposte.Gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

