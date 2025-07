Negozi storici l’Antica Farmacia Massagli di Lucca compie 170 anni

Lucca celebra un traguardo straordinario: i 170 anni dell’Antica Farmacia Massagli, un vero e proprio tesoro storico nel cuore della città. Fondata nel 1855 da Pasquale Massagli, questa istituzione rappresenta non solo un punto di riferimento per la salute, ma anche un simbolo di tradizione e qualità che attraversa generazioni. Un patrimonio vivente che continua a intrecciare passato e presente, testimoniando l’amore per la cura e l’eccellenza artigianale.

Lucca, 11 luglio 2025 – Una tappa importante per la storia e l’identità di Lucca è stata celebrata nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, quando il sindaco Mario Pardini e l’assessore al commercio Paola Granucci hanno fatto visita all’ Antica Farmacia Massagli, nel cuore del centro storico, in occasione dei suoi 170 anni di attività. Fondata nel 1855 da Pasquale Massagli e affacciata su Piazza San Michele, la farmacia è da sempre un simbolo di eccellenza e tradizione per la città. Punto di riferimento per generazioni di lucchesi, si distingue per l’attenzione alla qualità delle materie prime, la continua ricerca e l’accoglienza riservata ai clienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Negozi storici, l’Antica Farmacia Massagli di Lucca compie 170 anni

L'Antica farmacia Massagli compie 170 anni, il dottor Marconcini: "Chi ha documenti storici me li faccia avere" - Prestigioso compleanno per il negozio di piazza San Michele, che non ha mai cambiato nome e che continua a produrre la mitica china