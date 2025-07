Ne Nunez ne Lucca | Vlahovic al Napoli

Il mercato del Napoli si infiamma con un nome inaspettato: Dusan Vlahovic. Stando a quanto riportato da Rai Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino l’attaccante serbo, pronto a lasciare la Juventus a parametro zero. Ma sarà davvero possibile convincere Vlahovic a trasferirsi in azzurro? La risposta potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato di Spalletti e accendere nuovi sogni di gloria.

Secondo quanto riportato da Rai Sport, il Napoli starebbe concretamente pensando a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo potrebbe andar via a zero dalla Juventus, anche se al momento ci sarebbero perplessità varie. Secondo Rai Sport, Dusan Vlahovic avrebbe avuto un contatto, tramite il proprio entourage, con Giovanni Manna per capire la situazione.

Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli, il rapporto con Allegri non è idilliaco (Pedullà) - Vlahovic non è un’opzione percorribile per il Napoli, date le tensioni con Allegri. Con l’addio quasi certo di Simeone, il club nerazzurro dovrà trovare un nuovo centravanti, alternativo a Lukaku.

Il Napoli si muove per ricercare il prossimo attaccante Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi contatti per Darwin Nunez del Liverpool Nella lista del d.s. Manna ci sono anche Hojlund e Lucca, mentre su Bonny del Parma si fa più forte il pr Vai su Facebook

