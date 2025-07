Nazionale femminile Soncin | Siamo qui per passare il turno e scrivere la storia siamo consapevoli delle nostre qualità…

La nazionale femminile guidata da Soncin è pronta a scrivere un capitolo storico: determinate, consapevoli delle proprie qualità, e desiderose di passare il turno. La sfida contro la Spagna rappresenta l’occasione per dimostrare il vero valore del nostro talento femminile. Con passione e coraggio, le Azzurre si preparano ad affrontare questa notte che potrebbe entrare nella storia del calcio italiano. È il momento di fare la differenza!

Nazionale femminile, le parole del commissario tecnico Soncin in vista della sfida decisiva contro la Spagna: il commento dell’allenatore. Berna – Serata ad alta tensione per la Nazionale italiana femminile, che oggi affronta la Spagna nella gara decisiva per il passaggio ai quarti di finale degli Europei 2025. Allo Stade de Suisse, con calcio d’inizio alle 20:30, le Azzurre sono chiamate a un’impresa per continuare il proprio cammino nel torneo continentale. Dopo prestazioni altalenanti nella fase a gironi, l’Italia arriva all’appuntamento di Berna con l’obbligo di vincere per assicurarsi la qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com