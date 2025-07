Nazionale Femminile l’Italia perde 3-1 ma si qualifica agli ottavi di finale dell’Europeo! Ora ci sarà la Norvegia sul cammino azzurro

Dopo dodici anni di attesa, la Nazionale Femminile italiana conquista un’importante qualificazione agli ottavi di finale dell’Europeo, nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Spagna. Le azzurre hanno dimostrato sangue freddo e determinazione, superando le sfide del girone. Ora si prepara una sfida emozionante contro la Norvegia, un test fondamentale per scrivere una nuova pagina di storia del calcio femminile italiano.

Nazionale Femminile, dopo 12 anni l’Italia Women riesce a superare i gironi di qualificazione alla fase successiva! termina 3-1 contro la Spagna. Dopo dodici lunghi anni, la Nazionale Femminile italiana torna a superare la fase a gironi di un grande torneo internazionale. Nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Spagna, le Azzurre strappano con grinta e cuore il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo, grazie alla differenza reti e ai risultati favorevoli negli altri gironi. È un traguardo storico e simbolico per il movimento femminile italiano, che da anni cerca continuità e riconoscimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nazionale Femminile, l’Italia perde 3-1 ma si qualifica agli ottavi di finale dell’Europeo! Ora ci sarà la Norvegia sul cammino azzurro

In questa notizia si parla di: femminile - nazionale - italia - perde

Clinic di aggiornamento per allenatori: a Benevento il coach della nazionale di basket femminile - Ritorna in città il coach della nazionale italiana femminile di pallacanestro, Andrea Capobianco, per un clinic di aggiornamento rivolto agli allenatori.

Non basta un eurogol di capitan Girelli a battere il Portogallo, ma le ragazze della nazionale femminile di calcio si avvicinano alla qualificazione al turno successivo degli Europei. Dopo essere passata in vantaggio al '70, l'Italia si fa raggiungere, e dunque per Vai su Facebook

Cosa serve all'Italia Femminile contro la Spagna per andare ai quarti di finale degli Europei: risultati e combinazioni; Europei di calcio femminile, l'Italia si qualifica ai quarti se: tutte le combinazioni; Europei femminili, l’Italia si qualifica se? Tutte le combinazioni per i quarti.

L’Italia femminile perde 3-1 contro la Spagna, ma va bene lo stesso. Quarti di finale raggiunti dopo dodici anni - L'Italia femminile torna ai quarti di finale dell'Europeo dopo dodici anni. Segnala ilnapolista.it

Europeo Femminile, Italia-Spagna LIVE alle 21 - Dopo il pareggio con il Portogallo, l'Italia si gioca la qualificazione ai quarti dell'Europeo Femminile contro la Spagna. Da calciomercato.com