A Taranto, la nave gassiera e il progetto di rigassificazione suscitano un acceso coro di no tra i cittadini e i consiglieri comunali. Mentre si cerca di trovare soluzioni sostenibili per decarbonizzare l’ex Ilva e alimentare gli impianti vitali, cresce il timore di impatti ambientali e sociali. La sfida è riuscire a conciliare sviluppo e tutela del territorio, senza perdere di vista il benessere della comunità .

La nave di rigassificazione a Taranto per alimentare i tre forni elettrici e gli altrettanti impianti di preridotto (Dri) per la decarbonizzazione dell?ex Ilva, i consiglieri comunali non la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nave gasiera a Taranto, coro di no. Bitetti: «Nessuno la vuole»

