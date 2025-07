Natasha Archer si licenzia dopo 15 anni da assistente di Kate | La regina Elisabetta la chiamò per fare della Middleton una ‘reale'

Dopo 15 anni di fiducia e collaborazione, Natasha Archer, la luminare dello stile dietro Kate Middleton, si prende il suo meritato spazio. Con la sua capacità di plasmare l’immagine della principessa, Tash ha contribuito a rendere Kate un'icona globale senza tempo. Ora, lasciando il ruolo di assistente di corte, si appresta a scrivere un nuovo capitolo, portando con sé l’eredità di eleganza e autenticità che ha saputo creare.

Negli ultimi 15 anni ha costruito l’”effetto Kate” sulla moda e sullo stile; ora Tash, ovvero Natasha Archer, lascia i principi del Galles per mettersi in proprio. Il braccio destro di Kate Middleton ha contribuito a fare della principessa più amata una icona senza tempo. Ogni abito, ogni scelta di colore e stile sono stati sempre selezionati cercando di creare una connessione con il popolo, senza mai pensare di trasformare Kate in una super star, così come volle la regina Elisabetta II che la ingaggiò per fare della Middleton una “reale”. La futura regina non ha mai mostrato velleità per gli scintillii da red carpet, quanto piuttosto un grande desiderio di scegliere outfit che mandassero un messaggio e fossero oltre le tendenze del momento per diventare intramontabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it