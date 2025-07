NASCAR la Cup Series continua a ‘girare a destra’ a Sonoma

Dopo l’adrenalina di Chicago, la NASCAR si sposta in California per affrontare uno dei suoi tappe più iconiche: il circuito di Sonoma. Questo road course, simbolo di sfida e abilità tecnica, mette alla prova piloti e vetture in un contesto unico nel panorama delle stock car. Prepariamoci a scoprire come questa sfida tradizionale continui a emozionare fan e partecipanti, rafforzando il suo status di evento imperdibile nel calendario NASCAR.

Dopo Chicago si continua a 'girare a destra' per il tradizionale round di Sonoma. La NASCAR torna in California e si prepara per uno degli eventi più tradizionali del calendario, sicuramente uno dei più impegnativi ed esigenti per tutti i protagonisti della Cup Series. Stiamo parlando di uno dei road course più noti alle stock car, presente per anni nel calendario come la sola alternativa agli ovali insieme al Watkins Glen International. L'impianto ha una metratura di 1.990 miles (3.203 km), intervallati da 12 interessanti curve. Come accaduto negli ultimi anni si continuerà ad utilizzare la versione 'The Chute' del circuito statunitense, un disegno che di fatto omette il 'Carousel'.

