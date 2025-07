Nasa Trump nomina Sean Duffy amministratore ad interim

In un colpo di scena che sottolinea l'importanza strategica della Nasa, Donald Trump ha nominato Sean Duffy come amministratore ad interim, riconoscendo il suo lavoro eccezionale nel settore dei trasporti. Un segnale forte di continuità e innovazione per l'agenzia spaziale americana. Questa nomina promette di rafforzare la leadership e di spingere avanti progetti ambiziosi, assicurando che la Nasa continui a essere all'avanguardia nel panorama globale. Sarà un leader fantastico per la…

Donald Trump ha nominato il Segretario dei Trasporti Sean Duffy amministratore ad interim della Nasa. Lo ha annunciato su Truth, spiegando che il suo incarico per il governo non cambierà . «Sta svolgendo un lavoro straordinario, inclusa la creazione di sistemi di controllo del traffico aereo all’avanguardia, e sta ricostruendo strade e ponti, rendendoli di nuovo efficienti e belli», ha scritto il presidente Usa. «Sarà un leader fantastico per la sempre più importante agenzia spaziale, anche se soltanto per un breve periodo». Succederà a Janet Petro, direttrice del Kennedy Space Center. Il rimpasto arriva in un periodo particolarmente turbolento per la Nasa, con tagli di bilancio senza precedenti e imminenti licenziamenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nasa, Trump nomina Sean Duffy amministratore ad interim

