Nargi | Ho messo la città prima di tutto Il patto con Avellino è ancora vivo

In un momento di grande rinnovamento, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ribadisce il suo impegno verso la città, sottolineando che mettere Avellino al primo posto è la priorità assoluta. Con apertura e determinazione, ha ricordato il patto con la comunità, ancora vivo e vibrante. La sua visione guida il cammino di una città che guarda al futuro con fiducia e rispetto reciproco, perché il cuore di Avellino batte forte e unito.

AVELLINO — «Avellino merita rispetto, e io aprendomi al consiglio comunale, al patto con la città, le ho dato rispetto. Ho messo Avellino prima di tutto e prima di tutti». Lo ha dichiarato la sindaca di Avellino, Laura Nargi, a margine della presentazione del nuovo sito istituzionale del Comune. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

