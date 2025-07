Napoli un big verso l’addio | il club fissa il prezzo

Il Napoli si prepara a un’estate intensa, tra valutazioni interne e possibili novità di mercato. Il club azzurro ha fissato il prezzo di un attaccante in uscita, con decisioni cruciali attese nei prossimi giorni. Tra le tante questioni in ballo, spicca quella di Giacomo, il cui futuro potrebbe avere un impatto significativo sulla rosa 2024. Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse di una squadra sempre pronta a sorprendere!

Il club azzurro ha stabilito la valutazione di un attaccante in uscita. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni. Il mercato estivo del Napoli prosegue tra valutazioni interne, uscite da definire e possibili sorprese. Il club, impegnato nella costruzione della rosa per la nuova stagione, sta monitorando anche alcune situazioni individuali che verranno chiarite nei prossimi giorni. Tra queste, spicca quella relativa a Giacomo Raspadori. Il Napoli fissa il prezzo di Raspadori. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe preso una posizione netta sul futuro di Giacomo Raspadori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, un big verso l’addio: il club fissa il prezzo

