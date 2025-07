Napoli Raspadori il jolly per fare mercato | il sostituto è un giovane talento ucraino?

Napoli punta su Raspadori come il jolly strategico per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la stagione, ma non è tutto: il club sta anche valutando un giovane talento ucraino come possibile sostituto. In queste settimane, la dirigenza azzurra lavora con grande attenzione, cercando di perfezionare operazioni mirate per garantire ad Antonio Conte una squadra competitiva e pronta alle sfide più impegnative. Il mercato partenopeo si preannuncia ricco di sorprese e opportunità…

In queste settimane, la dirigenza della SSC Napoli si è concentrata soprattutto su determinate operazioni di mercato così da assicurare ad Antonio Conte già una serie di calciatori in vista dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Nelle prossime settimane, Giovanni Manna potrebbe perfezionare altre operazioni. In particolare, sarebbe Giacomo Raspadori uno dei calciatori . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

