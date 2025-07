Napoli ore calde per un esterno | si tratta ma il prezzo è altissimo!

Il mercato estivo del Napoli si scalda con ambizioni di rafforzamento sulle corsie esterne, ma il prezzo di 232 milioni per l’esterno desiderato sembra troppo elevato. Il club azzurro non si arrende e lavora intensamente per trovare la soluzione perfetta, con nuovi contatti attesi nei prossimi giorni che potrebbero portare a un’acquisizione di grande valore. La sfida è aperta: il Napoli è pronto a sorprendere ancora.

Il club azzurro continua a lavorare per rafforzare le corsie esterne: nuovi contatti attesi nei prossimi giorni per un profilo molto gradito a Conte. Il mercato estivo del Napoli entra nella fase cruciale. Dopo aver chiuso l'operazione Lang, il club azzurro punta a completare il reparto esterni con un secondo innesto di alto livello. In cima alla lista di Giovanni Manna c'è ancora Dan Ndoye, ma la trattativa con il Bologna si preannuncia tutt'altro che semplice. Ndoye priorità per Conte, ma il Bologna chiede 50 milioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha fissato il prezzo di Ndoye a 50 milioni di euro, cifra che ha finora rallentato l'operazione.

Corriere dello Sport: “Osimhen, ore calde per l’affare Galatasaray: scaduta la clausola, il Napoli aspetta le garanzie” - Ore decisive per il futuro di Victor Osimhen: il Galatasaray si fa avanti, ma con la clausola scaduta il Napoli resta in attesa di garanzie ufficiali.

Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli piazza un altro colpo. Si tratta di Noa Lang che, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarà un nuovo calciatore dei partenopei per 25 milioni di euro + 5 di bonus. Buon colpo? Vai su Facebook

In Campania vietato lavorare nei campi e nei cantieri nelle ore più calde: c'è l'ordinanza della Regione; Napoli, quattro regali per Conte: ecco i colpi di mercato; Lecce-Napoli, tensione all’esterno dello stadio: tifosi azzurri senza biglietto provano a sfondare.

Lindstrom costa di meno, il Napoli decide di abbassare il suo prezzo - Il Napoli sta lavorando con grande intensità per quanto riguarda il mercato, Giovanni Manna è impegnato sia in entrata che in uscita. Segnala msn.com

Napoli, si tratta per Buongiorno e Spinazzola - RaiNews - I nomi caldi sono quello di Buongiorno del Torino, si lavora per trovare l'intesa col presidente Cairo che chiede 45 milioni, e Hermoso, appena svincolatosi, dall'Atletico Madrid. rainews.it scrive