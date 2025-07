Napoli obiettivo in attacco | trattativa in salita per la punta

Napoli accelera sul mercato per rinforzare l’attacco, puntando con decisione su Lorenzo Lucca dell’Udinese. La trattativa con il club friulano è in salita, ma il club partenopeo non molla e lavora senza sosta per trovare l’intesa giusta. Con De Laurentiis e Pozzo ancora al lavoro, l’obiettivo è chiudere al più presto: il futuro di Lucca potrebbe essere tra le fila degli azzurri, aprendo nuovi scenari emozionanti per la stagione che sta per iniziare.

L'attaccante dell'Udinese è tra i nomi caldi per l'attacco azzurro. De Laurentiis e Pozzo in contatto, ma l'intesa economica ancora non c'è. Il mercato del Napoli prosegue a ritmo sostenuto, con il club partenopeo a caccia di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. Tra i profili seguiti c'è quello di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 dell' Udinese, protagonista di una stagione molto positiva in Friuli. Napoli-Lucca, trattativa complicata: distanza di 10 milioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha individuato in Lucca un possibile rinforzo per l'attacco.

