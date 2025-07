Napoli obiettivo a rischio | si inserisce il Barcellona

Il Napoli si prepara a una stagione di grande impegno, con l’obiettivo di consolidare il suo status e affrontare le sfide europee. Dopo aver conquistato il quarto scudetto e confermato Antonio Conte in panchina, la squadra azzurra si muove con decisione sul mercato, puntando a rafforzarsi ulteriormente. La corsa al successo continua: il prossimo passo? Completare il reparto offensivo con un attaccante di peso.

Gli azzurri, dopo la vittoria del 4 scudetto e la conferma di Antonio Conte, sono la squadra italiana più attiva sul mercato con il compito di mettere a disposizione del mister leccese quanti più giocatori possibili per il ritiro di Dimaro previsto il 17 Luglio. Il Napoli dopo aver preso Kevin De Bruyne, Marianucci e aver virtualmente chiuso per Beukema e Noa Lang vuole completare il parco attaccanti con una prima punta a supporto di Lukaku e un ulteriore esterno offensivo che si giocherà il posto proprio con l'esterno olandese. Sul fronte prima punta c'è prima da sciogliere il nodo legato ad Osimhen, che sembra destinato al Galatasaray anche se sono da sistemare gli ultimi intoppi, per poi puntare su Nunez o Lucca, con il primo che resta in vantaggio ma dove c'è da trovare ancora un accordo economico con il Liverpool.