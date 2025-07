Napoli | nuovi contatti con l’Udinese per Lucca

Il Napoli non si ferma e accelera sul fronte Lorenzo Lucca, stringendo nuovi contatti con l’Udinese e gli agenti del talentuoso attaccante. L’obiettivo è chiaro: anticipare la concorrenza, in particolare l’Atalanta, e assicurarsi un sostituto di Retegui che possa fare la differenza in questa fase cruciale della stagione. La strategia del club partenopeo si fa sempre più concreta: il futuro di Lucca potrebbe finalmente prendere una piega decisiva.

Il Napoli continua a spingere per Lorenzo Lucca: nuovi contatti positivi con l'Udinese e l'agente del giocatore. L'obiettivo è quello di anticipare la concorrenza dell'Atalanta, alla ricerca di un sostituto di Retegui Il Napoli è alla ricerca di un attaccante e ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca. Per questo il club di De Laurentiis in giornata ha avuto nuovi contatti con l'Udinese e l'agente del giocatore. L'obiettivo è quello di anticipare l'Atalanta, che sta pensando all'attaccante italiano per sostituire Retegui.

Lucca per la Roma, contatti con l’agente: l’Udinese chiede 40 milioni - Tra questi c’è anche la Roma, pronta a fare sul serio per portare Lorenzo Lucca nella Capitale. Con un’offerta di 40 milioni, i giallorossi si preparano a sfidare la concorrenza e a convincere l’Udinese a lasciar partire il talento toscano.

#Udinese, nuovi contatti positivi con il #Napoli per #Lucca: si lavora per definire i bonus Vai su X

#Nunez-#Lucca, doppia offerta, operazioni parallele! il Napoli sta sul tavolo dei due attaccanti: da una parte Lorenzo Lucca e dall’altra Darwin Nunez. Per Lucca contatti continui con l’Udinese, il Napoli non vuole arrivare a 40mln, arriverà tra i 33-34mln, ved Vai su Facebook

