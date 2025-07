Napoli Nunez o Lookman il grande colpo estivo A centrocampo una sorpresa ex Milan?

Il mercato estivo del Napoli si accende con un colpo a centrocampo che potrebbe rivoluzionare la squadra: Nunez o Lookman, due sorprese dalla scena internazionale e ex Milan, pronti a rafforzare le ambizioni partenopee. Con un budget di circa 60 milioni di euro, il club di Aurelio De Laurentiis punta a sorprendere anche in UEFA Champions League. La scelta tra talento e potenza promette di essere decisiva per il futuro azzurro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole regalare ad Antonio Conte un grande colpo in vista del ritorno in UEFA Champions League. I milioni derivanti dalle cessioni estive, potrebbero essere reinvestiti per acquistare un grande attaccante che potrebbe essere Nunez o Lookman. L’investimento non dovrebbe superare i 60 milioni di euro, una cifra importante . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

