Napoli mercato in standby | le analogie dei casi Osimhen e Beukema

Il mercato del Napoli si trova in una fase di stallo, con le operazioni di Osimhen e Beukema che paiono rispecchiarsi in un leitmotiv di attesa e incertezza. Due casi simili, due protagonisti in bilico tra desiderio e realtà, mentre le trattative rimangono congelate, alimentando un'analogia che potrebbe definire la strategia futura della squadra. La domanda che aleggia ora è: quando e come si scioglierà questo nodo gordiano?

Napoli, 11 luglio 2025 - Fumata grigia, al momento tendente al nero: il matrimonio bis tra Victor Osimhen e il Galatasaray non s'ha da fare, almeno per ora. La giornata cruciale dell'intera vicenda, quella di gioved√¨, ha infatti emesso un verdetto negativo, per quanto totalmente scollegato dalla scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni. La trattativa tra il Napoli e il club turco, pur vertendo sulla medesima cifra, si era ormai slegata dalla postilla risolutiva, alta nella somma ma ancora di pi√Ļ nella modalit√† di pagamento in un blocco unico. L'obiettivo del quartier generale di Castel Volturno era, ed √®, provare a incassare la medesima cifra, ma senza passare dalla clausola rescissoria, diventata di fatto un muro per qualsiasi pretendente a Osimhen (eccetto l' Al-Hilal, soluzione per√≤ sgradita al diretto interessato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Napoli, mercato in standby: le analogie dei casi Osimhen e Beukema

