Napoli-Galatasaray trattativa tesa per Osimhen | De Laurentiis bersaglio di minacce sui social

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si fa sempre più tesa, con il club azzurro che respinge un’altra proposta turca. La posta in gioco va oltre il campo: De Laurentiis si trova nel mirino di minacce sui social, mentre il mercato si infiamma e le trattative si complicano. Il futuro dell’attaccante nigeriano resta incerto, e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo trasferimento.

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen continua ad essere uno degli affari più caldi e tesi del mercato estivo. Nelle ultime ore è arrivato un altro no da parte del club azzurro all'ennesima proposta dei turchi. Il motivo? Sempre lo stesso: le modalità di pagamento e le garanzie finanziarie. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Napoli ha respinto un'offerta da 70 milioni di euro complessivi. Aurelio De Laurentiis pretende 75 milioni di euro complessivi, pagabili in due tranche e con solide garanzie bancarie a tutela del club.

