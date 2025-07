Napoli Fringe Festival Akerusia Danza porta in scena That Day nel cuore dei Quartieri Spagnoli

Nel cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, il Napoli Fringe Festival porta in scena "That Day" di Akerusia Danza, un affascinante viaggio tra sogno e memoria. Il 19 e 20 luglio, un uomo e una donna rivivono attraverso il linguaggio universale del corpo, creando uno spettacolo coinvolgente e intenso. Preparati a lasciarti trasportare da questa performance unica, un'esperienza che toccherà le corde più profonde dell'anima e della danza.

That Day, lo spettacolo prodotto da Akerusia Danza per il Napoli Fringe Festival, andrà in scena nella Sala Assoli il 19 e 20 luglio. Un uomo e una donna che ritornano in vita per raccontarsi attraverso il linguaggio universale del corpo e della danza, una performance sospesa tra sogno e memoria firmata Akerusia Danza. È . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Fringe Festival, Akerusia Danza porta in scena “That Day” nel cuore dei Quartieri Spagnoli

SPETTACOLI - Akerusia Danza porta in scena “That Day” nella Sala Assoli il 19 e 20 luglio; NAPOLI 2500: AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL NAPOLI FRINGE FESTIVAL LA RASSEGNA DEDICATA ALLA SCENA INDIPENDENTE.

