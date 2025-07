Napoli è tuo | annunciato l’accordo Conte può allenarlo subito

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando a rafforzare la rosa e a consolidare il suo dominio in Italia e in Europa. Con l’obiettivo di essere competitivo già dalla prossima stagione, l’allenatore ha immediatamente chiesto un intervento decisivo alla società per continuare a sognare in grande. E ora, l’attesa è tutta per scoprire quale sarà il prossimo passo in questa avventura da sogno.

Il Napoli di Antonio Conte mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione e della Champions League. C’è una cosa che Antonio Conte non ha mai nascosto, nemmeno nei momenti di euforia: per restare in alto, bisogna costruire subito. E infatti, appena archiviata una stagione storica – con la conquista del quarto scudetto e un entusiasmo tornato alle stelle – il tecnico salentino ha chiesto subito una cosa alla societĂ : un mercato deciso, ambizioso, all’altezza delle nuove sfide. PerchĂ© vincere è complicato, certo. Ma confermarsi, specie con la Champions League alle porte, è ancora piĂą difficile. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - “Napoli è tuo”: annunciato l’accordo, Conte può allenarlo subito

In questa notizia si parla di: conte - subito - napoli - annunciato

Napoli-Genoa, Lobotka esce subito: il gesto a Conte dopo la sostituzione per infortunio - Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco del Napoli, ha visto la sua partita contro il Genoa interrompersi dopo soli undici minuti a causa di una ricaduta sul campo, dopo un infortunio alla caviglia.

Antonio Conte ha comunicato ad Osimhen cosa gli succederĂ : https://bit.ly/45XKFZr Vai su Facebook

Conte al Napoli, firme sempre più vicine. Ma c’è subito una grana; Conte al Napoli, accordo totale con De Laurentiis: rivivi la diretta; Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, oggi può essere la giornata decisiva: cosa manca ancora.

De Laurentiis gasa Napoli: l’annuncio in ottica calciomercato - Le dichiarazioni del presidente azzurro sui colpi in entrata Dopo una prima fiammata di mercato a metà giugno, con gli arrivi di Luca Mar ... Come scrive calcionews24.com

Calciomercato Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: "Arriveranno tanti giocatori" - Il patron azzurro elogia anche Conte: "È il più grosso allenatore che potessimo avere. Riporta napolitoday.it