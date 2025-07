Napoli e Atalanta alla ricerca di un attaccante | si contendono una promessa della Serie A

Napoli e Atalanta sono pronte a sfidarsi per aggiudicarsi uno dei talenti più promettenti della Serie A: Lorenzo Lucca. Il giovane attaccante dell’Udinese, classe 2000, ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori con le sue performance stellari. Dopo oltre un anno di interesse, il Napoli sembrava in vantaggio, ma ora la concorrenza si fa più agguerrita che mai. La corsa a questo promettente talento sta entrando nel vivo...

Sia Napoli che Atalanta si stanno contendendo uno degli attaccanti che maggiormente di è messo in luce la scorsa stagione. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese. Il Napoli, che segue il giocatore da oltre un anno, sembrava in vantaggio, ma ora deve fare i conti con una concorrenza agguerrita. Il presidente De . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - atalanta - ricerca - attaccante

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Intrigo Napoli–Atalanta per Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese è promesso sposo dei campioni d’Italia, ma anche i bergamaschi lo seguono per sostituire Retegui. Manna vuole evitare il sorpasso da parte dei nerazzurri, e per questo motivo sta cercand Vai su Facebook

Di Marzio: “Intrigo #Napoli–Atalanta per Lorenzo #Lucca. L’attaccante dell’Udinese è promesso sposo dei campioni d’Italia, ma anche i bergamaschi lo seguono per sostituire Retegui. Manna vuole evitare il sorpasso da parte dei nerazzurri, e per questo motiv Vai su X

Il Napoli spinge per Lucca: nuovi contatti con l'Udinese e gli agenti dell'attaccante; Retegui lascia l’Atalanta: caccia al nuovo centravanti; Napoli e Atalanta su Okafor: può partire nelle prossime ore.

Napoli e Atalanta alla ricerca di un attaccante: si contendono una promessa della Serie A - Sia Napoli che Atalanta si stanno contendendo uno degli attaccanti che maggiormente di è messo in luce la scorsa stagione. Riporta dailynews24.it

CORRIERE - Lucca, il Napoli non va oltre i 35 milioni. Milan e Atalanta sull'attaccante - Il sogno resta Darwin Nunez, attaccante in forza al Liverpool, ma non è l'unico nome presente sul taccuino di Giovanni Manna. Scrive msn.com