Napoli detenuta perde i capelli e arriva a pesare 40 chili per la depressione Assolta dopo un anno perché il fatto non sussiste

Maria Minei, donna napoletana ingiustamente detenuta per oltre un anno con pesanti conseguenze fisiche e psicologiche, è finalmente stata assolta. La sua storia mette in luce le drammatiche ripercussioni della detenzione ingiusta sulla salute e sull’anima di chi viene colpito. Una vittoria di giustizia che ridà speranza e conferma l’importanza di un sistema più equo e attento ai diritti umani.

Oltre un anno di detenzione, la calvizie dovuta alla depressione e un generale deperimento delle sue condizioni di salute. Maria Minei, donna napoletana finita in carcere poiché gli inquirenti la ritenevano coinvolta in un traffico di banconote false, si è però sempre dichiarata innocente. Ieri, giovedì 10 luglio, è arrivata la pronuncia della VI sezione del tribunale di Napoli: assolta insieme al compagno, anche lui in carcere con le stesse accuse, perché «il fatto non sussiste». Se Minei e il compagno sono stati assolti, altri imputati nello stesso procedimento invece sono stati ritenuti coinvolti nella produzione e nello spaccio di banconote contraffate. 🔗 Leggi su Open.online

