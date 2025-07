Napoli cattive notizie sul fronte Osimhen | operazione bloccata

Le speranze di vedere Victor Osimhen vestire la maglia del Galatasaray si complicano, con il Napoli che frettolosamente non dà ancora il via libera. I giorni restanti al calciomercato si fanno sempre più decisivi e la cessione dell’attaccante nigeriano rappresenta un nodo cruciale per le strategie future degli azzurri. La trattativa, tra alti e bassi, resta in bilico: cosa riserverà il futuro per Osimhen e il Napoli?

Non arrivano buone notizie per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, il Napoli non è ancora convinto. Sono giorni frenetici in casa Napoli, sopratutto per l'operazione che porterebbe Osimhen in Turchia a titolo definitivo. Il nigeriano, infatti, è vicinissimo alla cessione al Galatasaray, ma ci sono ancora alcuni intoppi. L'operazione legata all'attaccante resta la priorità della dirigenza azzurra, poiché sbloccherebbe un mercato già molto vivo. Il Napoli, infatti, dopo aver tesserato Kevin De Bruyne, è pronta a chiudere altri colpi importanti. Il Galatasaray si è oramai convinto a fare uno sforzo economico importante per acquistare Osimhen, ma la trattativa si è complicata.

