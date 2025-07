Napoli Basket ufficiale un altro arrivo | preso l' americano Rasir Bolton

Napoli Basket si rinforza ancora, confermando la sua ambizione di competere ai massimi livelli. Con l’arrivo di Rasir Bolton, talento americano classe '99, il team azzurro aggiunge qualità e freschezza alla sua rosa. Reduce da esperienze internazionali, Bolton promette di portare energia e versatilità in campo, rafforzando le possibilità di successo nella prossima stagione. Una scelta strategica che fa sognare i tifosi partenopei, pronti a vivere grandi emozioni!

