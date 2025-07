Napoli Assemblea pubblica dell' Unione Industriali | Il Sud cresce Napoli baricentro

Napoli si conferma cuore pulsante del Sud, un crocevia di innovazione e crescita che incanta e ispira. Durante l’assemblea dell’Unione Industriali, Emanuele Orsini ha sottolineato come la capitale campana rappresenti oggi il centro nevralgico per il turismo e la vitalità imprenditoriale del Mezzogiorno. Un riconoscimento importante che rafforza il ruolo strategico della città , lasciando intuire un futuro ricco di opportunità e sviluppo.

“Il Sud cresce e Napoli è baricentro” questa la sintesi fatta da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, al termine dell’assemblea pubblica dell’ Unione Industriali di Napoli che si è svolta presso la Mostra d’Oltremare. “Il capoluogo campano oggi è centrale per tutto il Mezzogiorno sia per il turismo ma anche, e soprattutto, per la vivacitĂ imprenditoriale”, ha concluso Orsini. Il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha sottolineato l’impatto positivo della Zona Economica Speciale Unica e del Pnrr in tutte le Regioni del Sud. “Il mare è la carta del mazzo che il Mezzogiorno non ha mai giocato”, ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it