Napoli aspettando la lettera di credito per Osimhen

Napoli attende con ansia la lettera di credito che potrebbe sbloccare definitivamente la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. Dopo ore di intense trattative, le due societĂ continuano a negociare, sperando di trovare un accordo che garantisca sicurezza e serenitĂ a entrambe. La Rosea aggiorna sui progressi di questa intricata trattativa, sottolineando come il documento possa rappresentare il tassello mancante per chiudere la vicenda in modo positivo.

Il Napoli ormai da ore sta trattando con il Galatasaray per la cessione definitiva di Victor Osimhen. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che fa il punto sulla trattativa che è andata avanti anche ieri sera e proseguirĂ oggi. Il punto della questione è la lettera di credito che potrebbe dare le giuste garanzie ai partenopei per potersi finalmente liberare del fardello nigeriano. Napoli e Galatasaray ancora al tavolo. Così la Rosea nell’edizione odierna: “Il Galatasaray ha capito che il clima di tensione non aiuta, così ha invitato il Napoli a sedersi di nuovo al tavolo della trattativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, aspettando la lettera di credito per Osimhen

In questa notizia si parla di: napoli - lettera - credito - osimhen

Mazzocchi, lettera da brividi ai tifosi del Napoli| "Ve lo dico forte.." - ha scritto una lettera da brividi ai tifosi del Napoli, un messaggio che supera le parole e si insinua nel cuore di ogni vero sostenitore.

?Alfredo Pedullà invita alla calma sull'operazione Osimhen! Secondo il giornalista Napoli e Galatasaray oggi hanno avuto una lunga telefonata? Il Napoli darebbe il via libera anche con una lettera di credito ? perché ha bisogno di incassare per comp Vai su Facebook

Oggi c’è stato una lunga call. Il Napoli ha ribadito di essere pronto al via libera anche con una lettera di credito. Passaggio essenziale perché il Napoli ha bisogno di quei soldi per completare un mercato già pirotecnico. @AlfredoPedulla #Osimhen Vai su X

GAZZETTA - Osimhen-Galatasaray, una lettera di credito potrebbe sbloccare la trattativa; Osimhen-Galatasaray, spiraglio per la svolta: possibile intesa con una lettera di credito; PedullĂ : Osimhen al Galatasaray con la clausola, il Napoli chiede fideiussione o lettera di credito.

Pedullà: "Osimhen al Galatasaray con la clausola, il Napoli chiede fideiussione o lettera di credito" - La società turca ha deciso di accontentare il Napoli e di pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente all'interno del contratto che il ... msn.com scrive

Gazzetta dello Sport: “Osimhen, tutto fermo: salta l’intesa con il Galatasaray. Napoli pretende garanzie” - La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si è arenata per mancanza di garanzie finanziarie. Lo riporta napolipiu.com