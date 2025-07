Napoletani Artificiali video shock con IA | esposto alla Commissione Europea per razzismo e istigazione all’odio

Una serie di video shock, firmati “Napoletani Artificiali” e alimentati dall’intelligenza artificiale, sta facendo discutere l’intera Europa. Le immagini, che raffigurano presunti napoletani come ladri, truffatori e pigri, alimentano stereotipi antimeridionali radicati in un lungo passato di discriminazioni. Questi contenuti hanno portato alla denuncia presso la Commissione Europea per razzismo e istigazione all’odio, sollevando un acceso dibattito sulla responsabilità dei social e sulla lotta ai pregiudizi.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serie di video diffusi sui social con il marchio “Napoletani Artificiali” ha scatenato un’ondata di indignazione. Attraverso l’ Intelligenza Artificiale, i contenuti ritraggono presunti napoletani come ladri, truffatori, pigri, volgari e sporchi. Un mosaico di stereotipi antimeridionali che affonda le radici in un immaginario discriminatorio, alimentato da oltre un secolo e mezzo di luoghi comuni. Non mancano riferimenti ai cosiddetti “napolecani”, tra motorini senza casco e scippi, in una rappresentazione che ha già collezionato milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti apertamente razzisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Napoletani Artificiali”, video shock con IA: esposto alla Commissione Europea per razzismo e istigazione all’odio

Se i Napoletani Artificiali vi fanno solo ridere allora abbiamo davvero un problema - Se i napoletani artificiali vi fanno solo ridere, allora abbiamo davvero un problema. Una serie di profili social sta diffondendo video creati con l'intelligenza artificiale, spesso caricature che alimentano stereotipi e divisioni.

